تعرف على تشكيل لجنة الكرة لمياه البحيرة بالموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة مياه البحيرة، برئاسة محمد عقدة، تشكيل لجنة لإدارة ملف كرة القدم بالنادى الموسم المقبل واختيار اسم المدير الفنى الجديد، بالإضافة للتعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق.

وضمت تشكيلة لجنة الكرة كلاً من.. Advertisements ـ محمد صديق نائب الرئيس

ـ محمد نوار أمين الصندوق

ـ سمير زكي عضو مجلس إدارة

ـ محمد مبروك عضو مجلس إدارة

ـ أحمد الشرقاري عضو مجلس إدارة وتختص لجنة الكرة بمياه البحيرة التشاور مع أحمد الشاذلي المدير الفنى الجديد صفقات الفريق واللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق بالإضافة للتفاوض مع اللاعبين الجدد الذى يقوم المدير الفنى بترشيحهم للإنضمام للفريق.

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