شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر تطورات إصابة فرجانى ساسى وموعد عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، برنامجه التأهيلى الذى يخضع له تحت إشراف سهيل الشملى طبيب المنتخب التونسى، بعدما أجري جراحة ناجحة في القدم عقب تعرضه لكسر في الشظية خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية الأفريقية.

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وأكد محمد أسامة طبيب الزمالك، إنه يتابع تطورات تأهيل ساسى، والتى تسير بشكل جيد جدًا، موضحًا إنه من المتوقع أن يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع منتخب بلاده بعد أسبوعين، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

ويخوض ساسي برنامجا تأهيليا حاليا في تونس تحت إشراف طبيب نسور قرطاج لتجهيزه للمشاركة مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل .