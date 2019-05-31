شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : جروس " ضرب" أيمن حفنى بالشلوت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أيمن حفني لاعب الزمالك تعرض للإعتداء من جانب كريستيان جروس " بالشلوت".
تابع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية جروس اعتدي علي أيمن حفنى ، وتدخلنا لحل الأزمة بين الطرفين لفرض الهدوء داخل الفريق ،قائلاً " جروس مجرم ما كانش عاوز محمود كهربا ، ودخل فى أزمة مع أكثر من لاعب".
كان مرتضى منصور قد أنهي تعاقد مع جروس بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الشهر الجاري.
يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى بعدما خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى.
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