رياضة | كل ما تريد معرفته عن قوائم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن قوائم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم من الانطلاق، حيث لم يتبق عليها سوى 21 يوم فقط ما جعل كل المديرين الفنيين يعلنون عن القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" على المنتخبات التي أعلنت عن قوائمها في كل مجموعة من المجموعات الستة التي ستتنافس على البطولة.

المجموعة الأولى

قائمة منتخب مصر

أعلن المكسيكي خافيير أجيري قائمة الفراعنة التي جاءت على النحو التالي :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمود جنش.

الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، عمر جابر، أيمن أشرف، باهر المحمدي، محمود علاء، أحمد أيمن منصور، أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي.

الوسط: محمد النني، عبد الله السعيد، محمود حسن تريزيجية، طارق حامد، عمرو وردة، وليد سليمان، علي غزال، نبيل عماد.

الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن، أحمد حسن كوكا، أحمد علي.

ويسعى الفراعنة إلى حصد اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ العام 2010 خاصةً وأن البطولة تقام على أرض الكنانة.

قائمة منتخب الكونجو الديمقراطية

اعلن فلوران إيبيجيني المدير الفني للمنتخب القائمة التي جاءت كالآتي :-

حراسة المرمى: لي ماتامبي، بارفايت مانداندا، أنثوني موسي، كاتيمبوي أوجوي كالامبايي.

الدفاع: إيساما مبيكو، بوتولي بومبونجا، ميرفيلي بوكادي بوبي، مارسيل تيسراند، بوبو أونجيندا، فابريس نساكالا، نجوندا مورينجا، كريستيان لوينداما، ويلفريد موك، أرتور ماسوكو، دجوما شاباني.

الوسط: تريسور مبوتو، شانسيل مبيمبا، يوسف مولومبو، جاك ماغوما، نيلسون مونجانجا، باول خوسي مبوكو، لوامبا نجوما، آرون تشيبولا، جيانيلي إيمبولا.

الهجوم: يانيك بولاسي، جوناثان بولينجي، سيدريك باكامبو، ميشاك إيليا، تشادراك أكولو، بريت أسومبالونجا، كابونجو كاسونجو، جاكسون موليكا.

ويسعى منتخب الكونجو الديمقراطية الذي حصد اللقب في نسختي 1968 و 1974 إلى الظهور بصورة مشرفة خاصةً أن أداء لاعبيه تقدم كثيراً ما جعلهم يحصدون برونزية بطولة 2015.

قائمة منتخب أوغندا

أعلن سيباستيان ديسابر القائمة التي تكونت من :-

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، روبيرت أودونجكارا، جمال سالم، تشارليز لوكاجو.

الدفاع: جودفري والوسيمبي، حسن واسوا، نيكولاس وادادا، جوزيف أوشايا، إيزاك موليم، مرشد جوكو، تيموثي أواني، بفيس موجابي، رونالد موكيبي.

الوسط: فاروك مييا، خالد أوتشو، لواجا كيزيتو، إبراهيم جوما، موسيس ويسوا، تاديو لوانجا، ألان كاتيريجا، ميكايل أزيرا، كايرايزستون نتامبي.

الهجوم: ايمانويل اوكوي، ديريك نسيبامبي، آلان كيامباد، باتريك كادو، عبدول لومالا، أليكسيس بباكا.

ويأمل منتخب أوغندا في تخطي دور المجموعات وتحقيق المفاجأة من أجل الوصول إلى إنجاز 1978 بعد وصوله للمشهد الختامي وخسارته اللقب على يد المنتخب الغاني.

قائمة منتخب زيمبابوي

جاءت على النحو التالي :-

حراسة المرمى: جورج تشيجوفا، ادمور سيباندا، تالبرت شومبا، الفيس شيبيزيزي.

الدفاع: تينيدج هاديبي، رونالد بفومبيدزال، لاورنس مهلانجا، أليك موديمو، دايفين ليونجا، تنداي دريكوا، دينيس داودا، جيمي دزينجاي، بايرون مادزوكيري.

الوسط: داني فيري، ناوليدج موسونا، خاما بيليات، أوفيدي كارورو، كوداكواشي ماهاتشي، تالنت تشوابيوا، تافادوا روزيكي، مارفيلس ناكامبا، تافادزوا كوتانيو، مارشال مونيتسي، رودويل تشينينجيتري، تاباني كاموسوكو، ليروي مافونجا، ريتشارد هاشيرو، باثوليزوي نكوبي.

الهجوم: إيفانز روسيكي، نياشا موشيكوي، نوكس موتيزوا، تينو كاديوير، والتر موسونا، أدميرال موسكوي.

المجموعة الثانية

قائمة منتخب نيجريا

اعلن جيرنو روهر قائمة المنتخب النيجيري والتي جاءت كالآتي :-

حراسة المرمى: أكيشوكوا إزنوا، فرانسيس أوزوهو، دانيال أكبيي.

الدفاع: كينيث أوميرو، عبد الله شيهو، وليام تروست إيكونج، ليون بالوغون، أولا أينا، سيمي اجايي، جاميلو كولينز، شيدوزي أوازيم.

الوسط: جون أوبي ميكل، أليكس إووبي، ويلفريد نديدي، أوغينكارو ايتيبو، موسيس سيمون، جون أوغوشكوو، هنري أونيكورو، سامويل كالو، سامويل تشوكويز.

الهجوم: أحمد موسى، أوديون إيغالو، كيليتشي إيهيناتشو، فيكتور أوسيمين، بول أونواتشو.

وتعتبر نيجيريا من المنتخبات المرشحة للحصول على اللقب خاصةً في ظل وجود أسماء لامعه مثل جون أوبي ميكيل وأحمد موسى وغيرهم.

قائمة منتخب غينيا

أعلن بول بوت المدير الفني للغينين تشكيلة منتخب بلاده والتي جاءت على النحو التالي :-

حراسة المرمى: نابي ياتارا، على كيتا، إبراهيم كوني، موسى كمارا.

الدفاع: إسياجا سيلا، بايساما سانكو، عثمان سيديبيه، إرنست سيكا، فالايت سيمون، فودي كمارا، ميكائيل دايريستام، جوليان جانفيير.

الوسط: نابي كيتا، بوباكار فوفانا، محمد كمارا، أمادو دياوارا، إبراهيما سيسيه، أبدولايا بايي كمارا.

الهجوم: إبراهيما تراوريه، فرانسوا كامانو، إدريسا سيلا، محمد ياتارا، خوسي كانتي، سوري كابا، بانغالي فودي كويتا.

وعلى الرغم من كون المنتخب الغيني منتخب قوي لكنه على مدار تاريخ البطولة لم ينجح في تحقيق اللقب ويعتبر الإنجاز الوحيد الذي حققه الحصول على وصافة نسخة 1976.

قائمة منتخب مدغشقر

جاءت الأسماء التي إختارها نيكولاس دوبوري كالآتي :-

حراسة المرمى: جان راندرياناسولو، إبراهيما دابو، ملفين أدريان.

الدفاع: توبيسوا نجاكانيرينا، باسكال رازاكانانتينيانا، توماس فونتين، جيروممومبريه، رومان ميتانير، توافينا رامبيلوسون، جيريمي موريل، فابيان بوير.

الوسط: إبراهيم أمادا، أروهاسينا أندرياناريما، زوتسارا راندريامبولولونا، روماريو راكوتواريسوا، أنيسيت أندريانانتيناينا، ماركو إلايماهاريتا، ديمتري كالوين، ريان رافيلوسون.

الهجوم: باولين فوافي، فانيفا إيما أندرياتسيما، لالاينا نومينياناهاري، كاروليس اندريا ماستينور، أندونياينا راكوتون درازاكا، نجيفا راكوتوهاريمالالا، ويليام جروس.

ويطمح المنتخب الموريتاني في الظهور بصورة مشرفة خلال المشاركة الأولى له في كأس الامم هذا العام.

قائمة منتخب بوروندي

جاءت كالآتي :-

حراسة المرمى: ماك أرثور أراكازا، جوناثان ناهيمانا، جوستين نديكومانا، أونيسيم روكوندو.

الدفاع: كريم نيزيجيمانا، رشيد ليون هاريريمانا، كريستوف نودوواروجيرا، دافيد نشيميريمانا، فريديريك نسابيومفا، عمر موسى، عمر نجاندو، جويل بيمبو.

الوسط: بيير كويزيرا، جايل دوهاين دافي، سيدريك أميسي، شاسير ناهيمانا، جايل بيجيرمانا، يوسف نداييشيمي.

الهجوم: عبد الرزاق فيستون، سليماني نديكومانا، لاوديت مافوجو، حسين شعباني، سايدو بيراهينو، إينوك سابوموكاما، كامسوبا ألفيس، محمد أماسي، اديلين فالنتين، فرانسيس مصطفى.

وتعتبر بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 هي المشاركة الأولى في تاريخ المنتخب وإستحق الوصول بجدارة بعد أن حل وصيفاً للمجموعة الثالثة خلف مالي برصيد 9 نقاط في التصفيات.

قائمة المنتخب السنغالي

لم يتم الإعلان عن قائمة منتخب السنغال المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 حتى الآن.

المجموعة الثالثة

قائمة منتخب غينيا

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جاءت على النحو التالي :-

حراسة المرمى: باتريك ماتاسي، بريان بويري، جون أويمبا، فاروق شقالو.

الدفاع: دافيد أوينو، موسى محمد، عبود عمر، بريان مانديلا أونيانجو، إيريك أوما، فليمون أوتينو، جواش أونيانجو، بيرنارد أوشينج، جوزيف أوكومو.

الوسط: فيكتور وانياما، أنتوني أكومو، كليفتون ميهيسو، فرانسيس كاهاتا، بول وير، دينيس أوديامبو، إيريك جوهانا اوموندي، جوهانا أومولو، أيوب تيمبي، أوفيلا أوتشيينج، إسماعيل عثمان، ويفون إيسوزا.

الهجوم: ألان وانغا، مايكل أولونغا، مسعود جمعة، كريس مبامبا، جون أفيري.

قائمة منتخب الجزائر

حراسة المرمى: رايس مبولحي– عز الدين دوخة– ألكسندر أوكيدجا

الدفاع: عيسى مندي– مهدي زيفان– رامي بن سبعيني – رفيق حليش– مهدي تاهرات – جمال بلعمري– يوسف عطال.

الوسط: محمد فارس– هاريس بيلكيبلا– إسماعيل بن ناصر– مهدي عبيد– سفيان فيجولي– عدلان جيديورا– هشام بودواي

الهجوم: أدم أوناس – رياض محرز– إسلام سليماني– ياسين براهيمي– بغداد بونجاح– يوسف البلايلي

قائمة منتخب تنزانيا

لم يتم الاعلان عن قائمة منتخب تنزانيا المشاركة في كأس الأمم 2019 حتى الآن.

المجموعة الرابعة

قائمة منتخب المغرب

حراسة المرمى: منير محمدي، ياسين بونو، أحمد التاجناوتي، عبد العالي المحمدي.

الدفاع: مهدي بنعطية، مروان دا كوستا، رومان سايس، نبيل درار، أشرف حكيمي، يونس عبد الحميد، نصير مزراوي، عبد الحكيم بادي.

الوسط: مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، يونس بلهندة، فيصل فجر، حكيم زياش، يوسف آيت بن ناصر، سفيان بوفال، أمين حارث، مهدي بورابيا.

الهجوم: نور الدين أمرابط، يوسف النصيري، خالد بوطيب، عبد الرزاق حمد الله، أيوب الكعبي، أسامة ادريسي.

قائمة ساحل العاج

لم يتم الاعلان عن قائمة منتخب ساحل العاج المشاركة في كأس الامم الافريقية 2019 حتى الآن.

قائمة جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: دارين كيت، رونوين ويليامز، بروس بفوما.

الدفاع: ثولاني هلاتشوايا، ريفالدو كويتزي، بوهلي مخوانازي، رامالوي مفاهيليلي، سيفيسو هلانتي، دانييل كاردوسو، ثامسانكا مكيزي، إينوسنت مايلا.

الوسط: ديان فورمان، ثولاني سيريرو، سيبوسيسو فيلاكازي، هلومفو كيكانا، بونجاني زونجو، ثيمبا زواني، كاموهيلو موكوتجو، سامويل مابوندا، فورتوني ماكارينجي، بين موتشواري.

الهجوم: بيرسي تاو، كيرميت إيراسموس، كيجان دوللي، ليبوهانج مابوي، ليبو موثيبا، ثيمبينكوسي لورش، لارش فيلدفيك.

قائمة منتخب ناميمبيا

لم يتم الإعلان عن قائمة منتخب ناميبيا المشاركة في كأس الأمم الافريقية 2019 حتى الآن

المجموعة الخامسة

قائمة منتخب تونس

قائمة منتخب تونس:

فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) - معز حسن (نيس الفرنسي) - محمد دراجن (بادربورن الألماني) - رامي البدوي (الباطن السعودي) - ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) - ديلان براون (جينت البلجيكي) - علي معلول (الأهلي المصري) - نادر الجندري (ويسترلو البلجيكي) - إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي) - فرجاني ساسي (الزمالك المصري) - بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) - يوسف المساكني (أوبين البلجيكي) - وهبي الخزري (سانت إيتيان الفرنسي).

فخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي) - زاكاري القرفي (بودن السويدي) - محمد بن فرج (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) - إدريس الميزوني (إبسويتش الإنجليزي) - نواه عبيد (أياكس الهولندي)- أصيل الجزيري (نيس الفرنسي - معتز الزمزمي (ستراسبورج الفرنسي) - مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني).

قائمة منتخب مالي :-

حراسة المرمى: أداما كييتا، دجيجي ديارا، مامادو ساماسا.

الدفاع: مولا واجي، هماري تراوري، يوسف كوني، مامادو فوفانا، فالاي ساكو، ماساديو هايدارا، بوباكار كوياتي،

الوسط: يفيس بيسوما، لاسانا كوليبالي، ديادي ساماسيكو، أداما تراوري، أمادو هايدارا، سليمان ديارا، إدريسا تراوري، تشيك دوكوري.

الهجوم: موسى ماريجا، أداما تراوري، عبد الله ديابي، موسى دومبيا، خليفة كوليبالي، موسى دجينيبو، أداما نياني، هادي ساكو، سيكو كويتا.

قائمة منتخب موريتانيا

حراسة المرمى: براهيم سليماني، ناموري دياو، باباكار ديوب.

الدفاع: عبدالله با، علي عبيد، مصطفى دياو، بكاري ندياي، سالي سار، هارونا أبو ديمبا، ديادي ديارا، عبد القادر تيام.

الوسط: عبد الله غايي، مختار سيدي الحسن، كاسا كامارا، محمد ديلاهي يالي، ديالو جويديلي، ألاسان ديوب، إبراهيما كوليبالي.

الهجوم: مولاي احمد خليل، إسماعيل دياكيتي، آدما با، هيميا تانجي، سوليمان أنّ.

قائمة منتخب أنجولا

حراسة المرمى: لاندو مافانجا، توني كاباكا، كريستوفاو ندولو.

الدفاع: داني ماسونجونا، كيسانجا جاسينتو، إيزاك كوريا، جوناثان بواتو، ويلسون كارمو، إيدي أفونسو، سالوماو تروكو، كلينتون ماتا، جوناس راماليو، برونو جاسبار.

الوسط: هيرينيلسون كارمو، كافومانا مانويل شو، ستلفيو روزا، خوسيه ماكايا.

الهجوم: ماتيوس دا كوستا، جالما كامبوس، جيلسون دالا، جيرالدو، فريدي ربيبرو، اجوستينو ابولولو، شيكو بانزا، ويلسون ادواردو، جيريمي بيلا.

المجموعة السادسة

قائمة منتخب الكاميرون

حراسة المرمى: كارلوس كاميني، فابريس أوندوا، أندريه أونانا، سيمون اموسولا.

الدفاع: أمبرويسي أيونجو، ميشيل نجادجوي، كولينس فاي، جايتان بونج، بانانا يايا، جان ارميل كانا بيك، جيروم أونغيني، جويسكيم داوا، جياندو فوشس، جان شارلس كاستيليتو.

الوسط: جورج ماندجيك، إدجار سالي، كلينتون موانجي، كريستيان باسوجوج، ارنود سوتشين، فابرايس أولينجا، أندري زامبو أنجوسيا، بيير كوندي، أوليفير بومال، بول جورج نتيب، بيتروس بومال، رمسيس أكونو، ويلفريد كابتوم، تريستان دينجومي.

الهجوم: فينسنت أبوبكر، إريك ماكسيم موتينج، جاك زوا، كارل توكو إكامبي، مومي نغيمالو، ستيفان باهوكين، دييديريك جويل، جون بيير نسامي، ستيف ريجاس فوي.

قائمة منتخب غانا

حراسة المرمى: ريشارد أوفوري، لورانس أتي زيجي، فيلیکس عنان.

الدفاع: محمد الحسن، جون بوي، جوناثان مينساه، بابا عبد الرحمن، لومور أجبينينو، جوزيف لارويه أتاماه، كاسيم نوهو، أندي يادوم، جوزيف أودو، موسى نوح.

الوسط: كوادو أسامواه، كريستيان أتسو، مبارك واكاسو، أفري أكوا، توماس بارتي، إيبنزر أوفوري، توماس أجيبونج، صامويل أوسو، ياو يبواه.

الهجوم: أسامواه جيان، أندريه آيو، جوردان آيو، عبد المجيد واريس، كاليب أوكوبان، أوسو كوابينا، سيفو فتاوا.

قائمة منتخب بنين

حراسة المرمى: فابيان فارنول، ساتورنين آلاجبى، شريف دين كاكبو.

الدفاع: خالد أدينون، جونيور سالومون، ديفيد كيكى، سيدو بارازى، إيمانويل إيمورو، رودريج فاسينو، أوليفير فيردون، مواز أديليهو.

الوسط: ستيفان سيسينيون، جوردان أديوتى، سيسى دالميدا، تيدجانى عناني، ماما سيبو، رودريج كوسى.

الهجوم: مايكل بوتى، جودل دوسو، ديفيد دجيجلا، ستيف مونى، سيجبى أزانكبو، سيبيو سوكو.

قائمة منتخب غينيا بيساو

لم يتم الاعلان عن قائمة منتخب غينيا بيساو المشاركة في كأس الأمم الافريقة 2019 حتى الآن