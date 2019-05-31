رياضة | صاحب الركنية الخادعة يتحدث عن الريمونتادا التاريخية أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صاحب الركنية الخادعة يتحدث عن الريمونتادا التاريخية أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث برنت أرلوند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن خدعته في تنفيذ ركلة ركنية أمام برشلونة، والتي أتت بثمارها وتم ترجمتها بهدف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول، ريمونتادا تاريخية أمام الفريق الكتالوني بعد الفوز عليه في ملعب الإنفيلد برباعية نظيفة، نجح خلالها في تعويض نتيجة الذهاب والتي تلقى خلالها هزيمة بثلاثية دون رد.

ونشر أرنولد فيديو خاص عن الريمونتادا، عبر الحساب الرسمي لليفربول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن ما جاء في رأسه قبل تنفيذ الركنية بهذه الطريقة.

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وقال أرنولد، "شاكيري صرخ وقال لي أنه سينفذها، تركت الكرة وذهبت ولكن نظرت داخل منطقة الجزاء وجدت أوريجي، خاليا دون مراقبة".

وأضاف، "قلت لنفسي بأن لا أحد يراه، وأتمنى أن يعرف بأنني سأرسلها له ويسجلها، عدت وأرسلت الكرة سريعًا ونظرت لحكم المباراة ومساعده، ولم يحرك أحد ساكنًا، ووجدت الكرة في الشباك بعد ذلك"

واختتم، "كان شيئًا لا يصدق، قد يظن البعض أن الهدف سهل للغاية، ولكن نحن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والأحداث كانت ساخنة للغاية".