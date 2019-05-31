رياضة | أهم أخبار الاتحاد السعودي يوم الخميس 30-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الاتحاد السعودي يوم الخميس 30-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الخميس، أبرزها تحرك فهد المولد للاستئناف على عقوبة الإيقاف، والعميد يجدد عقد المولد بشكل رسمي.

ويعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار الاتحاد السعودي يوم الخميس 30-5-2019:

فهد المولد يتجه للاستئناف على عقوبة الإيقاف

رفض المهاجم الدولي السعودي فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، الرضوخ لقرار عقوبة لجنة المنشطات بشأن إيقافه لمدة عام، دون المحاولة في تخفيف العقوبة.

وقررت لجنة الرقابة على المنشطات باتخاذ قرارها بإيقاف اللاعب لمدة عام عن أي مشاركات رياضية، بعد سقوطه في تحليل المنشطات، إلا أنه قرر أن يستأنف على قرار الإيقاف.

وذكرت التقارير الصحفية أن، فهد المولد اتفق على عقد اجتماع مع بعض المحامين المختصين بتلك القضايا، لتقديم الإستئناف إلى لجنة الرقابة على المنشطات.

ويذكر أن لجنة الرقابة على المنشطات، تسح للاعب بالتقدم بإستئناف خلال أحدى وعشرين يومًا من تاريخ إعلان العقوبة.

الاتحاد يجدد عقد المولد

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أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة لؤي ناظر، اليوم الخميس، عن تجديد عقد اللاعب زياد المولد لمدة ثلاثة مواسم.

وذكر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": تمت مراسم توقيع العقد بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب، وتمنى لؤي ناظر التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية، عبر إسعادها بتحقيق الإنجازات".

والجدير بالذكر أن زياد صاحب ال24 عاما خاض مع الاتحاد 14 مباراة كلاعب أساسي في الدوري.

الاتحاد يسعى لمواصلة تدعيم صفوفه

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الخميس من المملكة العربية السعودية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة تسعى إلى تدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في ظل الخطة التي تم وضعها لعودة العميد مرة أخرى لمنصات التتويج.

ومن المنتظر أن تدخل إدارة الاتحاد برئاسة لؤي ناظر في مفاوضات جادة للحصول على خدمات إبراهيم غالب بعد أن أجرت معه إدارة نادي النصر مخالصة مالية بسبب عدم حاجة العالمي إليه خلال الموسم المقبل.

كما تخطط الإدارة أيضاً إلى الحصول على توقيع حسين المقهوي لاعب النادي الأهلي مع عودة اللاعبين المعارين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قبل معسكر الاعداد.