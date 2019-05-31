اونلاين | (يلا افريقيا) الترجي VS الوداد كورة لايف مشاهدة مباراة ES Tunis بث مباشر مباراة الوداد والترجي live koora

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(يلا افريقيا) الترجي VS الوداد كورة لايف مشاهدة مباراة ES Tunis بث مباشر مباراة الوداد والترجي live koora

يستضيف الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة فريق نادي الوداد الرياضي المغربي على الملعب الأوليمبي برادس لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

(يلا افريقيا) الترجي VS الوداد كورة لايف مشاهدة مباراة ES Tunis بث مباشر مباراة الوداد والترجي live koora

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت الأسبوع الماضي على ملعب مولاي الأمير عبد الله بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

(يلا افريقيا) الترجي VS الوداد كورة لايف مشاهدة مباراة ES Tunis بث مباشر مباراة الوداد والترجي live koora

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وشهد لقاء الذهاب وجود حالات جدل تحكيمية كان بطلها المصري جهاد جريشة الذي أخرج النقاش لاعب الوداد بالبطاقة الحمراء بالإضافة إلى أنه رفض احتساب ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض على الرغم من عودته لتقنية الفيديو.

(يلا افريقيا) الترجي VS الوداد كورة لايف مشاهدة مباراة ES Tunis بث مباشر مباراة الوداد والترجي live koora

وقرر الكاف بعد كل هذه القرارات الخاطئة إيقاف جريشة لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى حرمانه من التواجد بين الحكام الذين تم إختيارهم لتولي القيادة التحكيمية لمباريات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر بداية من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية التاسعة مساءاً بالتوقيت العالمي لجرينيتش +GMT وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.