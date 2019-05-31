اونلاين | بث مباشر ES Tunis يلا شوت مباراة الوداد والترجي اليوم Yalla shoot .. كورة اون دوري أبطال إفريقيا (نهائي رادس)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر ES Tunis يلا شوت مباراة الوداد والترجي اليوم Yalla shoot .. كورة اون دوري أبطال إفريقيا (نهائي رادس) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة فريق نادي الوداد الرياضي المغربي على الملعب الأوليمبي برادس لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت الأسبوع الماضي على ملعب مولاي الأمير عبد الله بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وشهد لقاء الذهاب وجود حالات جدل تحكيمية كان بطلها المصري جهاد جريشة الذي أخرج النقاش لاعب الوداد بالبطاقة الحمراء بالإضافة إلى أنه رفض احتساب ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض على الرغم من عودته لتقنية الفيديو.

وقرر الكاف بعد كل هذه القرارات الخاطئة إيقاف جريشة لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى حرمانه من التواجد بين الحكام الذين تم إختيارهم لتولي القيادة التحكيمية لمباريات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر بداية من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية التاسعة مساءاً بالتوقيت العالمي لجرينيتش +GMT وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.