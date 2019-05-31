اونلاين | live7hd يلا كورة مباراة ES Tunis VS Wydad Athletic مباشر | كورة اون لاين مباراة الترجي والوداد بث مباشر Wydad Athletic

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live7hd يلا كورة مباراة ES Tunis VS Wydad Athletic مباشر | كورة اون لاين مباراة الترجي والوداد بث مباشر Wydad Athletic

يرحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد الرياضي المغربي اليوم الجمعة لمواجهة فريق نادي الترجي الرياضي التونسي على الملعب الأوليمبي في رادس لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

live7hd يلا كورة مباراة ES Tunis VS Wydad Athletic مباشر | كورة اون لاين مباراة الترجي والوداد بث مباشر Wydad Athletic

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المباراة بالإضافة إلى توقيت نقلها على الهواء المباراة مباشرةً.

live7hd يلا كورة مباراة ES Tunis VS Wydad Athletic مباشر | كورة اون لاين مباراة الترجي والوداد بث مباشر Wydad Athletic

وكان الترجي قد وصل إلى الدور النهائي بفضل تخطيه عقبة فريق نادي مازيمبي الكونجولي بهدف واحد مقابل لا شيء بمجموع المباراتين.

live7hd يلا كورة مباراة ES Tunis VS Wydad Athletic مباشر | كورة اون لاين مباراة الترجي والوداد بث مباشر Wydad Athletic

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في المقابل وصل الفريق المغربي إلى المشهد الختامي بفضل تخطيه عقبة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف ذهاباً والتعادل السلبي إياباً.

live7hd يلا كورة مباراة ES Tunis VS Wydad Athletic مباشر | كورة اون لاين مباراة الترجي والوداد بث مباشر Wydad Athletic

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الاسبوع الماضي على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الدار البيضاء.

live7hd يلا كورة مباراة ES Tunis VS Wydad Athletic مباشر | كورة اون لاين مباراة الترجي والوداد بث مباشر Wydad Athletic

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً باالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GTM.

live7hd يلا كورة مباراة ES Tunis VS Wydad Athletic مباشر | كورة اون لاين مباراة الترجي والوداد بث مباشر Wydad Athletic

وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي باكاري جاساما.

live7hd يلا كورة مباراة ES Tunis VS Wydad Athletic مباشر | كورة اون لاين مباراة الترجي والوداد بث مباشر Wydad Athletic