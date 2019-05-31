شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات وجونيور أجاي ينتظمان في تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم ثنائي الأهلي حسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي، في تدريبات الفريق الأحمر، الليلة الماضية، على ملعب «مختار التتش» بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

وتعافى أجاي من الإصابة بكدمة في قصبة القدم، التي تعرض لها في مران الفريق الجماعي مساء الثلاثاء الماضي، كما تعافى الشحات من الشد في عضلة السمانة، الذي حرمه من خوض تدريبات الكرة أمس الأول الأربعاء.

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واكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الأهلي مساء أمس، إذ يعاني اللاعب من رشح خفيف في الركبة.

من جهته، أجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق تقسيمة بين اللاعبين، حيث قسمهم إلى أربع مجموعات خلال المران، وحرص على الإشراف على التقسيمة وتوجيه اللاعبين، وإيقاف المران أكثر من مرة لإيضاح بعض الأمور الفنية.

كما عقد لاسارتي جلسة خاصة مع رباعي الفريق الدولي: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، وذلك قبل انطلاق مران الفريق، حيث استمرت الجلسة عدة دقائق.