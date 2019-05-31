شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: سأحسم أمر رحيلي عن صفوف حرس الحدود الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، إنه سيعقد جلسة مع إدارة ناديه لحسم أمر استمراره أو رحيله عن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وذلك بعد تعادل فريقه مع بيراميدز بهدف لكل منهما.

وأضاف العشري، في تصريح عقب اللقاء، أنه سيضع بعض الرؤى لمستقبل الفريق في حال استمراره في منصب المدير الفني.

ووصف العشري لقاء فريقه القادم أمام الزمالك بأنه مهم لحرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.