شكرا لقرائتكم الأهلى يضع اللمسات النهائية لاجتماع السبت وسط توقعات بانسحابه من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يضع مسئولو النادى الاهلى اليوم الجمعة اللمسات النهائية لاجتماع مجلس ادارة النادى المقرر له غداً السبت ، عن طريق دراسة كل جوانب الازمة واستشارة المختصين بشكل قانونى للوصول لقرار سليم قبل إعلانه بشكل رسمى.
ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً عاجلاً غد، السبت، استكمالًا لاجتماعه الذى عقد الجمعة الماضى، لدراسة موقف النادى من كافة جوانبه بشأن المواعيد التى اعتمدها اتحاد الكرة للمباريات المتبقية من مسابقتى الدورى والكأس.
ومن المقرر أن يعلن الأهلى انسحابه من المسابقة وفقاً للتسريبات التى خرجت من إدارة النادي، بعد رفض الشروط التي وضعها النادى لاستكمال المسابقة، وهى رفض تأجيل أى من مباريات النادى إلى ما بعد بطولة امم افريقيا، وعدم خوض بقية مباريات الدورى إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدورى قياسٍا بما جرى مع النادى الأهلى بخصوص العامل الزمنى عند أداء مبارياته المؤجله فى السابق، ورفض الأهلى إقامة مباريات الأسبوع الأخير للدورى إلا فى وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء فى المقدمة أو التى تصارع من أجل البقاء
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يضع اللمسات النهائية لاجتماع السبت وسط توقعات بانسحابه من الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.