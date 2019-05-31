شكرا لقرائتكم الأهلى يضع اللمسات النهائية لاجتماع السبت وسط توقعات بانسحابه من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع مسئولو النادى الاهلى اليوم الجمعة اللمسات النهائية لاجتماع مجلس ادارة النادى المقرر له غداً السبت ، عن طريق دراسة كل جوانب الازمة واستشارة المختصين بشكل قانونى للوصول لقرار سليم قبل إعلانه بشكل رسمى.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً عاجلاً غد، السبت، استكمالًا لاجتماعه الذى عقد الجمعة الماضى، لدراسة موقف النادى من كافة جوانبه بشأن المواعيد التى اعتمدها اتحاد الكرة للمباريات المتبقية من مسابقتى الدورى والكأس.

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