فيديو.. تذكروا هذا الأسم.. تاكوهيرو ناكاي مستقبل ريال مدريد ومنتخب اليابان

كتب رامى عبد الحميد

واصل لاعب الوسط الياباني تاكوهيرو ناكاي، تحقيق النتائج الإيجابية والسير بثبات في طريق الوصول إلى الفريق الأول بصفوف ريال مدريد الإسباني، ليكون لاعب المستقبل المنتظر للكرة اليابانية والقارة الآسيوية بشكل عام.

وتمكن الياباني ناكاي، 15 عامًا، والمعروف في صفوف الملكي باسم "بيبي"، من تحقيق لقب جديد لفريق ريال مدريد للناشئين.

وفاز بيبي بلقب بطولة الأبطال للأندية الإسبانية للناشئين 2019، والتي شهدت وصول ريال مدريد بفريقي "أ" و"ب" إلى المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "جارسيا دي لا ماتا"...