شاهد.. أيمن المزين يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

هاجم أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا الصاعد حديثاً الي الدوري الممتاز الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب مجاملته للأهلي والزمالك خلال الفترات الماضية بمسابقة الدوري المحلي. وتحدث المزين عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلاً : " اتحاد الكوره جامل الاهلى والزمالك فى الاول ودلوقت مش قادر يحلها ولا قادر عليهم". : " اتحاد الكوره جامل الاهلى والزمالك فى الاول ودلوقت مش قادر يحلها ولا قادر عليهم". واجل اتحاد الكره عدة مباريات للأهلي والزمالك بسبب مشاركتهم في البطولات الافريقية، ولعب الأهلي مبارياتة المؤجلة بعد خروجة من بطولة دوري ابطال افريقيا ويطالب بلعب مبارياتة المتبقية أمام الزمالك والمقاولون قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية ، بينما يواجة الزمالك عدة ضغوطات بعد تتويجة ببطولة الكونفدرالية الافريقية ويتبقي له مبارياتة مع الأهلي والجونة والاسماعيلي وحرس الحدود.

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