مفاجأة.. مرتضى منصور: جروس رفض التعاقد مع فرجاني ساسي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق رفض التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب الوسط بداية الموسم الجاري. الموسم الجاري. وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن جروس أكد بداية الموسم أنه ليس بحاجة إلى فرجاني ساسي لكن تم الضغط عليه وإقناعه بالتعاقد مع اللاعب. وأشار "عشت أيام سودا مع جروس والمدرب عندي إلى أقصى حد والكونفدرالية فزنا بها ليس لعبقرية جروس".



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