اونلاين | Koora رابط شغال live مشاهدة مباراة السعودية وبنما بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

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Koora رابط شغال live مشاهدة مباراة السعودية وبنما بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

يختتم المنتخب العربي السعودي اليوم الجمعة مبارياته في بطولة كأس العالم للشباب والتي تقام في بولندا بمواجهة منتخب بنما في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك لحساب مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الخامسة.

Koora رابط شغال live مشاهدة مباراة السعودية وبنما بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

ويدخل المنتخب العربي السعودي المباراة في المركز الأخير برصيد لا شيء من النقاط بعد ان خسر في الجولة الأولى من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يتعرض للخسارة الثانية على يد منتخب مالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

Koora رابط شغال live مشاهدة مباراة السعودية وبنما بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

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في المقابل يحتل منتخب بنما المركز الثالث برصيد نقطة يتمية جمعها من التعادل مع مالي في الجولة الأولى قبل أن يتكبد الخسارة من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء.

Koora رابط شغال live مشاهدة مباراة السعودية وبنما بث مباشر على bein SPORTS | يلا شوت يوتيوب HD

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء ستكون عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ندالا نغامبو.