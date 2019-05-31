اونلاين | Wydad Athletic today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة الترجي والوداد "دوري ابطال افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

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Wydad Athletic today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة الترجي والوداد "دوري ابطال افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

يواجه فريق الترجي التونسي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب "رادس" في "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

Wydad Athletic today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة الترجي والوداد "دوري ابطال افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

تنطلق مباراة الترجي والوداد في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة "بي ان سبورت 1"

Wydad Athletic today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة الترجي والوداد "دوري ابطال افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الجمعة الماضية بمدينة "الرباط" المغربية، إنتهت بالتعادل الايجابي 1\1.

Wydad Athletic today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة الترجي والوداد "دوري ابطال افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

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ويكفى الترجى التعادل السلبي فى مباراة الإياب على ملعب "رادس" لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخه والثانية على التوالى، بينما يحتاج الوداد البيضاوى للفوز بهدف دون مقابل أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1/1 لاعتلاء منصة التتويج وحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق وأن توج باللقب عامي 1992 و2017.

Wydad Athletic today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة الترجي والوداد "دوري ابطال افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

وتقام المباراة وسط أجواء مشحونة بين جماهير ناديا الترجي والوداد، لاسيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب القرارات التحكيمية التي إتخذها خلال إدارة مباراة الذهاب.

Wydad Athletic today رابط شووت لايف مشاهدة مباراة الترجي والوداد "دوري ابطال افريقيا" رابط الاسطورة -kora star

وترى جماهير الوداد أن الحكم جهاد جريشة رفض احتساب هدف صحيح وركلة جزاء لناديها، بينما ترى جماهير الترجى أن الحكم المصرى منح العديد من البطاقة الصفراء غير المستحقة ما ترتيب إيقاف العديد من اللاعبين فى مباراة الإياب.

يذكر أن الترجي التونسي حجز مقعده فى نهائى دورى ابطال افريقيا للمرة الثامنة على تاريخه، بعدما تفوق على مازيمبي الكونغولى بهدف دون مقابل فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فى حين تأهل الوداد البيضاوى المغربي لنهائي دوري ابطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تفوق على صن داونز الجنوب افريقي بنتيجة 2 – 1.