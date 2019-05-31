اونلاين | مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط FiLL UP بدون تقطيع الترجي ES Tunis (تغطية مباشرة)

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مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط FiLL UP بدون تقطيع الترجي ES Tunis (تغطية مباشرة)

يواجه فريق الترجي التونسي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب "رادس" في "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط FiLL UP بدون تقطيع الترجي ES Tunis (تغطية مباشرة)

تنطلق مباراة الترجي والوداد في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة "بي ان سبورت 1"

مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط FiLL UP بدون تقطيع الترجي ES Tunis (تغطية مباشرة)

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الجمعة الماضية بمدينة "الرباط" المغربية، إنتهت بالتعادل الايجابي 1\1.

مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط FiLL UP بدون تقطيع الترجي ES Tunis (تغطية مباشرة)

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ويكفى الترجى التعادل السلبي فى مباراة الإياب على ملعب "رادس" لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخه والثانية على التوالى، بينما يحتاج الوداد البيضاوى للفوز بهدف دون مقابل أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1/1 لاعتلاء منصة التتويج وحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق وأن توج باللقب عامي 1992 و2017.

مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط FiLL UP بدون تقطيع الترجي ES Tunis (تغطية مباشرة)

وتقام المباراة وسط أجواء مشحونة بين جماهير ناديا الترجي والوداد، لاسيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب القرارات التحكيمية التي إتخذها خلال إدارة مباراة الذهاب.

مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط FiLL UP بدون تقطيع الترجي ES Tunis (تغطية مباشرة)

وترى جماهير الوداد أن الحكم جهاد جريشة رفض احتساب هدف صحيح وركلة جزاء لناديها، بينما ترى جماهير الترجى أن الحكم المصرى منح العديد من البطاقة الصفراء غير المستحقة ما ترتيب إيقاف العديد من اللاعبين فى مباراة الإياب.

مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر رابط FiLL UP بدون تقطيع الترجي ES Tunis (تغطية مباشرة)

يذكر أن الترجي التونسي حجز مقعده فى نهائى دورى ابطال افريقيا للمرة الثامنة على تاريخه، بعدما تفوق على مازيمبي الكونغولى بهدف دون مقابل فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فى حين تأهل الوداد البيضاوى المغربي لنهائي دوري ابطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تفوق على صن داونز الجنوب افريقي بنتيجة 2 – 1.