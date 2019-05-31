رياضة | موعد مباراة السعودية وبنما في كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة beIN SPORT)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السعودية وبنما في كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة beIN SPORT) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم المنتخب العربي السعودي اليوم الجمعة مبارياته في بطولة كأس العالم للشباب والتي تقام في بولندا بمواجهة منتخب بنما في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك لحساب مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة.

ويدخل المنتخب العربي السعودي المباراة في المركز الأخير برصيد لا شيء من النقاط بعد ان خسر في الجولة الأولى من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يتعرض للخسارة الثانية على يد منتخب مالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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في المقابل يحتل منتخب بنما المركز الثالث برصيد نقطة يتيمة جمعها من التعادل مع مالي في الجولة الأولى قبل أن يتكبد الخسارة من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء ستكون عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ندالا نغامبو.