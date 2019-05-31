رياضة | رئيس الزمالك: "أحد اللاعبين كان رايح لجروس يضربه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: "أحد اللاعبين كان رايح لجروس يضربه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة عن توتر لاعبي القلعة البيضاء من قرارات المدرب الراحل، السويسري كريستيان جروس .

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" صباح اليوم: "انا منعت ثورة كادت أن تحدث ضد جروس، كهربا لاعب اساسي كان رايح لجروس يضربه وأيمن حفني أيضا هو مدرب ظالم".

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وكان الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب بتروسبورت في الدوري.



