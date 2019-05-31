رياضة | 6 نتائج سلبية للزمالك بعد التتويج بالبطولات القارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 نتائج سلبية للزمالك بعد التتويج بالبطولات القارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل أمس نادى الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع 31 من مسابقة الدوري المصري، في المباراة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت، ليستمر الزمالك فى نتائجه السلبية بعد تحقيقه للبطولات.

وكان الزمالك قد فاز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد الفوز خلال الوقت الأصلي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء، يوم الأحد الماضي.

ويسرد "الخليج 365 الرياضي" نتائج الفارس الأبيض بعد الفوز بالبطولات :

1- بعد فوز الزمالك بدوري أبطال إفريقيا عام 1984 على شوتينج ستارز النيجيري، تعادل أمام نادى المينا بعد 8 أيام فقط من المباراة الكى توُج بها بطلاً لإفريقيا.

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2- بعد الفوز بلقب السوبر الإفريقي عام 1994 على حساب النادى الأهلى بهدف أيمن منصور تعادل الفريق بعدها فى أول مبارياته ببطولة الدوري أمام غزل المحلة.

3- بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا عام 1996 على حساب شوتينج ستار النيجيري بركلات الترجيح، تعادل مع بلدية المحلة فى أولى مبارياته بالدوري.

4- وبعد الفوز بلقب السوبر الإفريقي عام 1997 على حساب المقاولون العرب، خسر من نادى الكروم بنتيجة 4-2.

5- وبعد الفوز ببطولة أبطال الكأس عام 2000 على فريق كانون ياوندى الكاميرونى، خسر أمام النادي المصري في أولى مبارياته بعد التتويج.

6- وتضاف اليوم النتيجة السلبية السادسة للزمالك بعد التتويج بالبطولات القارية، بعد تعادله مع الانتاج الحربي بعد التتويج بلقب الكونفدرالية.