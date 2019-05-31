رياضة | أحمد شحاتة لـ"الخليج 365 الرياضي": انتقالي لأبوقير خطوة مهمة.. ورحيلي عن بني سويف بسبب عدم المساواة وهذه رسالتي لجماهيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شحاتة لـ"الخليج 365 الرياضي": انتقالي لأبوقير خطوة مهمة.. ورحيلي عن بني سويف بسبب عدم المساواة وهذه رسالتي لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردود أفعال واسعة حملها خبر انتقال أحمد شحاته صانع ألعاب بنى سويف الرياضى لصفوف أبو قير للأسمدة مقابل 60 ألف جنيه خاصة فى كون أن اللاعب أحد أعمدة الفريق السويفى على مدار المواسم الماضية ، بجانب تميز اللاعب ونجاحه فى أن يقدم المردود الفنى المتميز بالعديد من مراكز الهجومية مما جعله بتشكيلة فريقه الأساسية بصورة منتظمة، "الخليج 365 الرياضى" حرص على إجراء حوار مع اللاعب للتعرف منه على كيفية انتقاله لفريقه الجديد وأسباب عدم صعود الفريق السويفى للممتاز وغيرها من الأسئلة.

فى البداية .. نريد التعرف منك على بدايتك الكروية ؟

احمد شحاته من مواليد 20 _ 5 _ 1995 بقرية نزلة عمرو بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا ، بدايتى الكروية جاءت بصفوف مركز شباب مطاى ولعبت بصفوف الفريق لمدة موسم واحد وصعدنا من القسم الرابع الى القسم الثالث وعقب ذلك انتقلت لصفوف ناشئين أسمنت أسيوط وبعدها انتقلت لصفوف بنى سويف .

تجربتك بصفوف بنى سويف شهدت نجاح متميز لماذا قررت الرحيل عن الفريق السويفى ؟

قررت الرحيل وذلك بقيامى بالاتصال بالمهندس محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف وقمت بسؤاله عن موقف النادى إزاء استمرارى أو رحيلى وهو قال لى حرفيا ( هتجدد سنه كمان بس بنفس الفلوس ) وبالطبع قمت بابلاغه بانى لاعب ليس صغير وان هناك اندية تريد ضمى وابلغته بعدم موافقتى لانى اللاعب الجديد ليس افضل منى وطلبت المساواة فقط وأبلغنى أن ده الأمر النهائى ، وفى النهاية أبلغته باتخاذ قرار الرحيل واتفقت على المقابل المادى للحصول على الاستغناء وبالتالى رحلت عن بنى سويف .

وكيف جاء إتمام انتقالك لصفوف ابو قير للأسمدة ؟

الموضوع جاء بعد قيام علاء نوح المدير الفنى للفريق بالاتصال بي وشرح لى ظروف النادي وكل شى يتعلق بالفريق والأمانة وجدت شخصيات محترمة تقدرنى ولها رغبة كبيرة فى ضمى للفريق وبعدها قاموا بدفع المبلغ المالى وكانوا موافقين علي اي شئ اريده ، واتمنى تحقيق مستوى طيب مع الفريق يحقق طموحات الجميع بهذه الخطوة الهامة بمشوارى الكروى .

ماهو دور محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف فى الصفقة ؟

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علاء نوح المدير الفنى لابوقير قام بسؤال أكثر من مدرب حول مستواى وبالتالى تحدث مع محمديوسف المدير الفنى السابق لبنى سويف والذى له الفضل الكبير على بعد ربنا عز وجل ، وهو بدوره تحدث عنى بكل خير ، ببساطة الفضل كله يرجع لمحمد يوسف لما المختصين فنيا تحدثوا معه ابلغهم بكل خير وأنا اتمنى له كل خير مع سموحه وربنا يكرمه في القادم .

بوجهة نظرك ماهى الشباب تراجع بنى سويف وعدم صعوده للممتاز ؟

أسباب التراجع غريبة فكرة القدم كانت ( واقفه ) ضدنا بالدور التأني وكنا نقوم بكل شى فى التدريبات والمباريات ، والأهداف كانت تضيع أمام مرمى المنافسين بغرابة شديدة وقدر الله ما شاء فعل .

وماهو تقييمك لتجربتك هذا الموسم مع الفريق ؟

الحمد لله شاركت بجميع المباريات واحرزت هدف وقمت بصناعة العديد من الاهداف و الحمدلله لم ابتعد عن المشاركة ، ولعبت بأكثر من مركز مثل الهاف وخط الوسط وصانع العاب .

وماهو تقييمك للتجربة بشكل عام ؟

تجربتي مع بني سويف على مدار 4 سنوات و الحمدلله كنت من الأعمدة الأساسية للفريق والكل كان يعلم هذا الأمر ، الحمد لله كنت مؤثر مع الفريق وكنت اتلقى عروض كبيره لكن كنت برفض وبكمل مع النادي باقل الماديات وتجربتي مع بني سويف اقيمها بأنها ممتازة .

وماهو رسالتك الأخيرة لجماهير بنى سويف ؟

رسالتي لجمهور بني سويف اننى احبهم كثيرا واتمنى ان ربنا عز وجل يفرح الناس الغلابه بجد لأنهم يستحقون الفرحة وان يصعد الفريق ، لانى مهما انتقلت او ابتعدت ففريق بني سويف له فضل عليا في كل شى واتمنى لهم الخير دائما وربنا يكرمهم ب.