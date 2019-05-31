رياضة | أهلي جدة يصفع الاتحاد في صفقة خالد البركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يصفع الاتحاد في صفقة خالد البركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن تعاقده مع خالد البركة الظهير الأيسر لنادي الحزم، بعد معاناة كبيرة في المفاوضات.

ووقع خالد البركة على عقود تمتد لخمسة أعوام، بدعم كامل من الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة النادي وأحد أعضاء الشرف بالفريق.

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ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب معقًا عليها "بدعم كامل من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، خالد البركة أهلاويًا حتى 2024م".

الجدير بالذكر أن التقارير الصحفية كانت قد أشارت في وقت سابق لتعثر المفاوضات بين إدارةالحزم والأهلي، مما دفع الاتحاد للدخول في الصراع على الصفقة، ولكن الراقي فاجئ الجميع بتوجيه صفعة قوية للعميد بالحصول على خدمات اللاعب.