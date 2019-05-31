رياضة | تكريم عدد من رموز قنا في ختام الدورة الرمضانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم عدد من رموز قنا في ختام الدورة الرمضانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت ، فعاليات بطولة دوري أبطال قنا الرمضاني في موسمه الأول، برعاية العديد من الشركات وشباب رجال الأعمال بقنا.

حيث أقامت اللجنة المنظمة للبطولة والمكونة من حمادة عرفة، خالد بغدادي،شاذلي سمير وآخرين ، وعدد من الإعلاميين حفلا كبيرا لختام دوري ابطال قنا.

Advertisements

بدأ الحفل الختامي للبطولة بكلمة لفضيلة الشيخ أيمن الشاويش إمام مسجد التحرير ممثلا عن الأوقاف ، وكلمة لمنظمي البطولة والرعاة، كما تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية لفرقة قصر ثقافة قنا، وأكاديمية المواهب بقيادة الكباتن أحمد دسوقي وناصر غزال واحمد ثابت.

تلي ذلك فقرة خاصة لتقديم التكريمات من المنظمين وإدارة البطولة إلي السادة الضيوف، وكان من أبرزهم محمود الضبع عضو مجلس النواب ونقيب الرياضيين بقنا ، وأشرف موسي رئيس منطقة قنا لكرة القدم وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم ، وعدد من الإعلاميين، كما تم تكريم لمجلسي إدارة نادي قنا الرياضي ونادي شبان قنا وعدد من رموز الرياضة بالمحافظة.

شهد الحفل عدد من الرياضيين ومجالس إدارات أندية محافظة قنا والصحفيين والإعلاميين وشباب قنا المتابع للبطولة التي انطلقت يوم ٥ رمضان الحالي واستمرت لثمانية عشرة يوما بالملعب الأولمبي بمشاركة ١٦ فريقا وأكثر من ١٢٠ لاعبا.