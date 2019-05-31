رياضة | عاجل.. حسام البدري يرد على أنباء تدريب الزمالك خلفا لـ"جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حسام البدري يرد على أنباء تدريب الزمالك خلفا لـ"جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن رغبة مسئولي الزمالك في توليه منصب المدير الفني يعد شرفا كبيرا.

وقال البدري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك نادي كبير وله كل الإحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه تدريبي للفريق".

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وأكمل : "شرف كبير لأي مدرب أن يكون معروض عليه تدريب الزمالك".

وكان رئيس الزمالك أبلغ السويسري كريستيان جروس بالرحيل عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في بطولة الدوري.