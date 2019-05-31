انت الان تتابع كيف حضر رئيس الزمالك مباراة الإنتاج الحربي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
اللجنة الأولمبية
في واقعة غريبة، ظهر رئيس نادي الزمالك في مقصورة ستاد بتروسبورت، الذي شهد مباراة الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما، بالرغم من صدور قرار من اللجنة الأولمبية بعدم ظهور رئيس الأبيض في أي مناسبة رياضية، وإيقافه لمدة عامين، وتضمن القرار أيضا، نقل جميع المنافسات الرياضية خارج مقر نادي الزمالك، وعدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية موقعة منه بصفته رئيسا للنادي، لكن الأخير قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإلغاء قرارات اللجنة وهو ما استند له رئيس الزمالك في حضور المباراة.
وبسؤال شريف العريان، سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية عن تواجد رئيس الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت، قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن قرار منع رئيس الزمالك من حضور الأنشطة الرياضية ما زال قائما، موضحا أن اللجنة ستقوم بمراجعة اتحاد الكرة في السماح له بالتواجد في مقصورة ستاد بتروسبورت لمتابعة
وبسؤال شريف العريان، سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية عن تواجد رئيس الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت، قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن قرار منع رئيس الزمالك من حضور الأنشطة الرياضية ما زال قائما، موضحا أن اللجنة ستقوم بمراجعة اتحاد الكرة في السماح له بالتواجد في مقصورة ستاد بتروسبورت لمتابعة مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في ظل سريان قرار اللجنة الأوليمبية بمنعه من دخول الملاعب.
جدير بالذكر أن رئيس الزمالك تمت معاقبته من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وتغريمه 40 ألف دولار إلا أن هذه العقوبة تم إلغاؤها وتم السماح لرئيس القلعة البيضاء بحضور مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي أقيمت يوم الأحد الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية والتي انتهت بفوز الأبيض وتتويجهم بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف حضر رئيس الزمالك مباراة الإنتاج الحربي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.