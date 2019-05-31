تعليق صادم من حسام البدري على أنباء تدريبه للزمالك

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تحرير:سعد الدين محمود ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص
حسام البدري
علق حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، على أنباء رغبة مسؤولي نادي الزمالك في توليه منصب المدير الفني للفريق الأبيض، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، مؤكدًا أن ذلك يمثل شرفًا كبيرًا له. وقال حسام البدري، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «الزمالك نادٍ كبير وله كل الاحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه في إسناد مهمة تدريب الفريق لي، فهو شرف كبير لأي مدرب أن يعرض عليه تدريب الزمالك».
وعن الموسم الأول لبيراميدز، قال: «الفريق مستقر حاليا بنسبة مرضية، بعد التغييرات التي حدثت خلال الموسم، والمعادلة كانت صعبة في العام الأول بسبب عدم وجود استقرار لفريق عمره 10 أشهر فقط». وأكمل: «كنا نمر بمرحلة هيكلة بالتعاقد مع مجموعة لاعبين داخل وخارج مصر من فرق مختلفة، لكن لم يحدث
وعن الموسم الأول لبيراميدز، قال: «الفريق مستقر حاليا بنسبة مرضية، بعد التغييرات التي حدثت خلال الموسم، والمعادلة كانت صعبة في العام الأول بسبب عدم وجود استقرار لفريق عمره 10 أشهر فقط».
وأكمل: «كنا نمر بمرحلة هيكلة بالتعاقد مع مجموعة لاعبين داخل وخارج مصر من فرق مختلفة، لكن لم يحدث انسجام، لذلك التغييرات كانت إيجابية في بعض الأوقات».
وأضاف: «الفريق مستقر حاليًا بشكل كبير، وهناك قوام وهيكل له، وأي مدرب جديد سيكون موقفه أفضل مما سبقوه»، متابعًا: «سنعمل في أسرع وقت على تحديد الجهاز الفني الجديد والتدعيمات التي يحتاجها الفريق».
وتعادل بيراميدز، أمام نظيره حرس الحدود بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن مواجهات الجولة 34 من منافسات الدوري، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بعد نهاية مبارياته بالكامل في المسابقة.
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