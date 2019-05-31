انت الان تتابع بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص
الزمالك والإنتاج
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء 5 مباريات ضمن الجولة الـ34، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54 ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 34 مباراة بعد أن تعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ستاد جهاز الرياضة العسكري،وأصبح رصيد حرس الحدود 37 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب، أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني بجدول الترتيب بعد نهاية مبارياته
فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 34 مباراة بعد أن تعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ستاد جهاز الرياضة العسكري،وأصبح رصيد حرس الحدود 37 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب، أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني بجدول الترتيب بعد نهاية مبارياته بالكامل.وجاء ترتيب الدوري الممتاز كالتالي:-
الأهلي 74
بيراميدز 70
الزمالك 67
المصري البورسعيدي 52
المقاولون العرب 47
مصر المقاصة 46
الإسماعيلي 43
طلائع الجيش 41
إنبي 40
سموحة 38
الإنتاج الحربي 38
وادي دجلة 37
حرس الحدود 37
الجونة 37
الاتحاد السكندري 36
بتروجيت 34
الداخلية 27 وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية
النجوم 26 وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية
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