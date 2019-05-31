انت الان تتابع القيعي: اللعب ضد الأهلي أصبح على المكشوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ ص
عدلي القيعي
قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن مسابقة الدوري المصري هذا الموسم تسير بالصوت العالي، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد طوال 50 عامًا، أجواء كروية أصعب من الموسم الحالي. وأوضح القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن النادي الأحمر لن يقرر الانسحاب من بطولة الدوري، لكنه متمسك في ذات الوقت بحقوقه، مشددًا أن النادي قد يقوم بتصعيد الموقف دفاعًا عن كامل حقوقه المشروعة، لمواجهة كل ما يتعرض له النادي من أشياء مُخطط لها.
وأشار إلى أن اللعب أصبح على المكشوف، من بعض المسؤولين في منظومة الكرة المصرية، خاصة أن البعض لم يكن يتوقع عودة الأهلي للمنافسة هذا الموسم، موضحًا أن ناديه يرغب في الحفاظ على صورته ومبادئه أمام جماهيره. واستمر في حديثه: «لماذا لا يريد اتحاد الكرة أن يحدث للأهلي خيرًا، فعندما ساند الزمالك والإسماعيلي
وأشار إلى أن اللعب أصبح على المكشوف، من بعض المسؤولين في منظومة الكرة المصرية، خاصة أن البعض لم يكن يتوقع عودة الأهلي للمنافسة هذا الموسم، موضحًا أن ناديه يرغب في الحفاظ على صورته ومبادئه أمام جماهيره.
واستمر في حديثه: «لماذا لا يريد اتحاد الكرة أن يحدث للأهلي خيرًا، فعندما ساند الزمالك والإسماعيلي أشدنا به، لكنه باع الأحمر في أزمة مباراة الترجي، هناك سباق محموم بين البعض حول من يكره الأهلي أكثر، ويبدو أن هناك مكافآت للفائز بهذا السباق».
ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، جلسة يوم السبت المقبل، استكمالا لاجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي، وذلك لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.
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