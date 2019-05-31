شكرا لقرائتكم خبر عن أمام بنما.. العبور ينعش أمل الصقور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

يخوض المنتخب السعودي للشباب آخر لقاءاته في دوري المجموعات مساء اليوم، بمواجهة منتخب بنما عند الساعة 9:30م، ضمن لقاءات المجموعة الخامسة لكأس العالم للشباب والمقامة حالياً في بولندا، وسط بصيص أمل خافت بالوصول لدور الـ16 في حال الفوز بالنتيجة بفارق مناسب وأن تخدمه نتائج المنتخبات الأخرى ليتأهل مع أفضل الثوالث. «صقور الأخضر» يدخلون هذا اللقاء بعد تعرضهم لخسارتين متتاليتين أمام فرنسا ومالي، قدموا خلال هاتين المواجهتين مستوى مميزا، لكن حالت الظروف دون الخروج بنتائج إيجابية، لاسيما في المواجهة الثانية أمام مالي حيث تقدم الأخضر بالنتيجة، إلا أن الأخطاء الفردية أسهمت في خروجه خاسراً للقاء في آخر الدقائق. ويسعى شباب الأخضر في مواجهة الليلة لتحسين صورة المنتخب وتحقيق ثلاث نقاط أمام منتخب بنما، الذي خسر من فرنسا وتعادل مع مالي ويملك نقطة وحيدة، وعمد المدرب الوطني خالد العطوي، لإجراء بعض التعديلات والزج ببعض العناصر لتقوية العناصر الدفاعية خلال آخر تمارين المنتخب. وتبدو حظوظ الأخضر ضعيفة للتأهل لدور الستة عشر، كأفضل مركز ثالث فلا بد من الفوز وبفارق جيد من الأهداف، ومن ثم انتظار نتائج المجموعات الأخرى لتحديد الأربعة منتخبات التي ستتأهل كأفضل ثالث، وفي الجانب الآخر فإن حظوظ بنما أقوى في التأهل للدور التالي في حالة فوزها بفارق هدفين.