جماهير الوحدة: استمرار الخيمي مطلبنا جميعا

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) ينتظر الوحداويون بترقب شديد قرارا من هيئة

ينتظر الوحداويون بترقب شديد قرارا من هيئة الرياضة بفتح باب الترشيح لرئاسة النادي لمدة أربع سنوات قادمة، وتنظيم جمعية عمومية في منتصف شهر شوال المقبل، بعدما أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، أن رئاسة الوحدة القادمة سوف تمر عبر الانتخابات. وفي هذا السياق أطلقت الجماهير الوحداوية هشتاقا تطلب من رئيس الوحدة الاستمرار في الرئاسة والترشح وسيلقى منها كل دعم، عبر الوسم # حاتم_خيمي_مطلب_ وحداوي، ضم غالبية الجماهير ومنها شخصيات وحداوية شرفية بارزة، وقد عللت تلك الجماهير مطالبتها باستمرار الخيمي، نظير إنجازات إدارته في موسم واحد على كافة الأصعدة وهي إنجازات غير مسبوقة.

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