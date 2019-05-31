شكرا لقرائتكم خبر عن عيدية العميد «عقد زياد» الجديد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر، تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول زياد الصحفي لمدة ثلاثة مواسم، وتمت مراسم توقيع العقد بين الطرفين أمس، بحضور نائب رئيس النادي حمد الصنيع، ووكيل أعمال اللاعب علي الرماح، وكانت "الخليج 365" تابعت تفاصيل مفاوضات المدافع الاتحادي زياد الصحفي مع ناديه، التي شهدت اتفاقاً مبدئياً على التجديد، وتم حسم الأمر بشكل نهائي أمس عقب الاتفاق على التفاصيل المالية بين الطرفين.
من جهته، تمنى رئيس النادي المهندس لؤي هشام ناظر، التوفيق للاعب الصحفي مع زملائه في الفريق، وتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية عبر إسعادها بتحقيق الإنجازات بإذن الله.
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