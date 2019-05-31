لؤي ناظر: كسبت التحدي بدعم الجماهير

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قدم رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر، اعتذاره لجماهير ناديه لعدم رغبته في ترشيح نفسه للفترة القادمة، جاء ذلك على بيان أصدره ناظر على حسابه الشخصي في «تويتر»، مشيداً بالجماهير الاتحادية وبوقفتها التاريخية حتى تجاوز الفريق أصعب مرحلة له منذ تأسيسه، وقال: «تسلمت النادي في أصعب ظروفه مؤمناً بضرورة إنقاذه وخوفي الوحيد هو أن أخذلكم وأخذل ملايين العشاق والرياضيين، ولكن لم يكن مستغرباً منكم احتوائي ودعمي بتواجدكم وتحفيزكم في كل مكان وسمعت منكم كلمات التشجيع والتحفيز»، مضيفاً «خلال ستة أشهر حققنا سوياً الكثير ومتحدون من أجل الكيان الاتحادي، ورسمتم للرياضيين في كل مكان معنى الوفاء والحب والتضحية وشاهد الجميع عودة روح نادي الاتحاد»، وأضاف: «ليس هناك شرف أكبر في حياتي العملية من رئاسة عميد الأندية

قدم رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر، اعتذاره لجماهير ناديه لعدم رغبته في ترشيح نفسه للفترة القادمة، جاء ذلك على بيان أصدره ناظر على حسابه الشخصي في «تويتر»، مشيداً بالجماهير الاتحادية وبوقفتها التاريخية حتى تجاوز الفريق أصعب مرحلة له منذ تأسيسه، وقال: «تسلمت النادي في أصعب ظروفه مؤمناً بضرورة إنقاذه وخوفي الوحيد هو أن أخذلكم وأخذل ملايين العشاق والرياضيين، ولكن لم يكن مستغرباً منكم احتوائي ودعمي بتواجدكم وتحفيزكم في كل مكان وسمعت منكم كلمات التشجيع والتحفيز»، مضيفاً «خلال ستة أشهر حققنا سوياً الكثير ومتحدون من أجل الكيان الاتحادي، ورسمتم للرياضيين في كل مكان معنى الوفاء والحب والتضحية وشاهد الجميع عودة روح نادي الاتحاد»، وأضاف: «ليس هناك شرف أكبر في حياتي العملية من رئاسة عميد الأندية السعودية ، ومن خلال الأشهر الستة الماضية، تعلمت وتعمقت في تاريخ وإنجازات هذا الكيان المبهرة على مدى أكثر من تسعين عاماً»، شاكراً أعضاء مجلس إدارته واللاعبين وجميع منسوبي النادي، واعداً الجماهير الاتحادية بالتواجد في المدرجات لدعم الفريق في الفترة القادمة.

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