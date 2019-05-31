الفيصل ينهي تكليف بترجي

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جدة - خالد شويل - احمد الداموك (جدة) قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، إنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة النادي الأهلي، وتكليف المهندس أحمد الصايغ أمين عام النادي، بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة، وكان بترجي كلف برئاسة النادي في ديسمبر الماضي بعد استقالة ماجد النفيعي من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري.

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، إنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة النادي الأهلي، وتكليف المهندس أحمد الصايغ أمين عام النادي، بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة، وكان بترجي كلف برئاسة النادي في ديسمبر الماضي بعد استقالة ماجد النفيعي من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري.

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