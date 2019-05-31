شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن سعد: «كلنا سلمان.. كلنا محمد» شعار حفز الجميع على الإبداع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قال عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، إن النسخة الحالية من البطولة الرمضانية لسداسيات كرة القدم التي حملت شعار (كلنا سلمان.. كلنا محمد)، جاءت حاضنة لمختلف أطياف المجتمع من شخصيات ونجوم رياضية وفنية ورجال شعر وأدب وثقافة وإعلامية وسوشيال ميديا وجماهير مُحبة وعاشقة لكرة القدم، ساهموا في إيصال رسالة وطنية للجميع بالوقوف الدائم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة -يحفظها الله- والتأكيد على الانتماء والولاء والطاعة لهم، وتعزيز اللحمة الوطنية.

جاء ذلك خلال حديثه بعد ختام البطولة الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم، وقال: «أبارك لفريق الجزيرة تكافل حصده للقب البطولة، وحظاً أوفر للفرق التي لم يحالفها الحظ، فقد كانت مشاركتهم عاملا مهما في نجاح البطولة، الذي جاء أيضاً بتعاون وتكاتف الجميع من كافة اللجان والشخصيات الحاضرة والجماهير ومختلف النجوم السعودية والعربية والأجنبية، فالحمد لله على هذا النجاح غير المستغرب في وطننا وطن النجاحات والتميز في ظل القيادة الرشيدة -يحفظها الله-».

وأضاف رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «استمتعنا والجميع بمشاهدة مباريات قوية تنافسية بروح رياضية عالية، وبحضور جماهير غفيرة وبتغطية مميزة من قبل مختلف وسائل الإعلامية المحلية والخليجية والعربية» .