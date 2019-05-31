شكرا لقرائتكم الجونة يستأنف تدريباته استعدادا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستانف فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى التدريبات الجماعية اليوم عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أستعدادا لمباراة الزمالك المتبقية له ضمن بطولة الدورى الممتاز . ومنح حمادة صدقى راحة للاعبين لمدة 3 أيام عقب التعادل أمام الإسماعيلى وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز .

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