هذه رسالة جروس لجماهير الزمالك بعد رحيله...

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جدة - عمرو شويل وجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك رسالة شكر لجماهير القلعة البيضاء بعد رحيله وإقالته من قبل رئيس النادي المستشار مرتضى منصور. Advertisements

كريستيان وقال "جروس" فى حساب منسوب له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "جماهير الزمالك لن أنساكم ابدًا" وجاء رحيل السويسري عقب تعادل الفريق أمام الإنتاج الحربى، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 من بطولة الدوري العام، التي أقيمت على ستاد بتروسبورت وانتهت بهدف لكل فريق.

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