محمد عواد يقيم عقيقة نجله اليوم...

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جدة - عمرو شويل يقيم اليوم الجمعة محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلى عقيقة نجله "مراد" بحضور زملائه والجهاز الفنى للدراويش. وأنهى محمد عواد فترة إعارته للوحدة السعودى ليعود لصفوف الدراويش فى الموسم المقبل . Advertisements وكان أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر قد استبعد عواد من صفوف الفراعنة فى بطولة كأس الامم الافريقية التى تنطلق يونيو المقبل .

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