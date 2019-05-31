شكرا لقرائتكم رسالة غامضة من جروس بعنوان "رجل عجوز مجنون"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حساب منسوب للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى المنتهية ولايته بالزمالك، رسالة غامضة عبر "فيس بوك".

تويتة جروس Advertisements وكتب الخواجة السويسرى 3 كلمات بالإنجليزية معناها "رجل عجوز مجنون"، دون توجيهها لشخص محدد. وكان جروس أنهى تعاقده مع الزمالك، بعد انتهاء المدة القانونية للعقد، بتعادل الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق.

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