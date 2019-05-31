شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر التشكيل الجديد لجهاز الزمالك بقيادة خالد جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على تفاصيل الجهاز الفني المعاون لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني الحالي. ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك فإن الجهاز الفني سيتكون من خالد جلال مدير فني ونبيل محمود مدرب عام وأمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد مساعدين مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس. Advertisements واستقرت إدارة الزمالك بذلك علي توجيه الشكر لأيمن عبد العزيز المدرب المساعد بجهاز الزمالك الأخير. وأعلن الزمالك تولي خالد جلال مديرا فنيا خلفا لكريستيان جروس المدير الفني المنتهية ولايته الأبيض.

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