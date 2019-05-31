شكرا لقرائتكم غرامة مالية لـ إسلام محارب ورمضان صبحي بسبب أحداث مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على كلٍ من؛ إسلام محارب، ورمضان صبحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نظرًا لما بدر منهما أثناء مران الفريق الذي جرى مساء الخميس.
جاءت العقوبة وفقًا للائحة النادي الأهلي ، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة.
كان الثنائى رمضان صبحي و إسلام محارب قد دخلا فى مشادة كلامية بينهما عقب مران الفريق ليقرر الجهاز الفني توقيع عقوبة عليهما.
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