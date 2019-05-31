مصدر يوضح لـ"الخليج 365".. كواليس مشادة رمضان صبحي وإسلام محارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
كشف مصدر من داخل النادي الأهلي كواليس الخلاف الذي نشب بين رمضان صبحي وإسلام محارب في مران الخميس، والذي أدى لتوقيع عقوبة على الثنائي.
وبدأ الأمر خلال التقسيمة التي أقيمت في التدريبات بين عناصر الفريق حيث تواجد رمضان ومحارب في فريق واحد، ليتعرض الأخير على مطالبة لاعب هدرسفيلد المعار، له بتمرير الكرة.
واحتد الخلاف بين إسلام محارب ورمضان صبحي في الحديث وقبل أن يصل الأمر إلى الاشتباك فيما بينهما، ولم تنجح محاولات اللاعبين في تهدئة الأمر مع اشتعال الغضب بينهم.
وقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي توقيع غرامة مالية على الثنائي وفقًا للائحة الفريق، دون إعلان مزيد من التفاصيل بشأن قيمتها.
وتنتهي إعارة رمضان صبحي في الأهلي بنهاية شهر يونيو القادم، حيث سيعود بعد ذلك إلى هدرسفيلد الذي هبط لدوري الدرجة الثاني الانجليزية.
وغاب إسلام محارب عن المشاركة في مباريات الدوري الممتاز منذ أخر ظهور له أمام الداخلية في ديسمبر الماضي.
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