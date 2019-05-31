النشرة الرياضية.. موعد الموسم الجديد.. وعقوبة رمضان.. وتصعيد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشحات وأجايي وإكرامي

كشف الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق حسين الشحات وجونيور أجايي وشريف إكرامي.

الاتحاد والإسماعيلي يُشاركان في البطولة العربية في الموسم المقبل

وافق الاتحاد العربي لكرة القدم، على مشاركة كل من الاتحاد السكندري والنادي الإسماعيلي في البطولة العربية في النسخة المقبلة.

مصدر: انطلاق الموسم الجديد 17 سبتمبر.. ومواجهة الأهلي وبيراميدز بالكأس بعد نهاية الدوري

كشف مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انطلاق الموسم الجديد في مسابقة الدوري نسخة (2019 -2020).

الأهلي يعاقب رمضان صبحي وإسلام محارب

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وقع الأهلي غرامة مالية على ثنائي الفريق رمضان صبحي، إسلام محارب بسبب ما بدر منهما خلال مران الفريق يوم الخميس.

اتحاد الكرة يحدد منافس الزمالك في الجولة المقبلة بالدوري

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن يواجه الزمالك فريق حرس الحدود يوم الإثنين المقبل 3 يونيو في الدوري.

رئيس الزمالك يعلن رحيل جروس

انفعل رئيس نادي الزمالك على السويسري جروس المدير الفني للفريق، بعد مباراة الانتاج الحربي.

رسمياً.. الزمالك يرفض خوض مباراة حرس الحدود

أعلن رئيس نادي الزمالك رفض خوض مباراة الفريق المقبلة في الدوري أمام حرس الحدود المقرر إقامتها الاثنين المقبل في المكس بالإسكندرية.