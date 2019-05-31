تصريحات اليوم.. مفاجأة بيراميدز.. وجروس "فاشل".. ومدرب جديد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات ليوم الخميس 30 مايو.

آل الشيخ: ستكون هناك مفاجآت في بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أنه عقد اجتماعًا مهمًا مع أعضاء مجلس إدارة ناديه.

رئيس الزمالك: الخطيب ينتظر نتيجة مباراة الإنتاج لتحديد قراره من الانسحاب بالدوري

أكد رئيس نادي الزمالك، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلسه في انتظار نتيجة مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي من أجل حسم إدارة القلعة الحمراء قرارها من الانسحاب بالدوري.

Advertisements

عبدالحفيظ يوضح.. حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، انتقال مهاجم الفريق عمرو جمال للزمالك بعد الأنباء المتداولة في الفترة الماضي عن هذا الأمر، قائلًا أن عقد اللاعب ممتد لموسمين مقبلين.

رئيس الزمالك: خالد جلال مديرًا فنيا للفريق خلفا لجروس

أعلن رئيس الزمالك تعيين خالد جلال مديرًا فنيا للزمالك، خلفا للسويسري كريستيان جروس.

رئيس الزمالك: جروس فاشل وظالم.. وسأبلغ 3 لاعبين بالرحيل فوراً

هاجم رئيس نادي الزمالك المدرب السويسري لفريقه كريستيان جروس ووصفه بالفاشل بعد التعادل (1-1) مع فريق الإنتاج الحربي وفقدان نقطتين ثمينتين في سباق اللقب مع الأهلي.