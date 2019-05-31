محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
هاجم رئيس نادي الزمالك المدرب السويسري لفريقه كريستيان جروس ووصفه بالفاشل بعد التعادل (1-1) مع فريق الإنتاج الحربي وفقدان نقطتين ثمينتين في سباق اللقب مع الأهلي.
وفي تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" قال رئيس النادي الأبيض:"جروس فاشل وظالم وكافر يهوى العناد، أين أيمن حفني الذي لم يشارك سوى 60 دقيقة طوال الموسم".
الزمالك رفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث قبل 4 مباريات من النهاية بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر من الأبيض.
وأضاف رئيس الزمالك:"هناك ثلاثة لاعبين في فريقي لن أريد رؤيتهم مرة أخرى داخل نادي الزمالك، سأبلغهم في الصباح بالرحيل".
وتابع رئيس الأبيض:"أخبرت جروس أثناء حضوري في ملعب المباراة بأن يرحل، قلت له ارحل يا فاشل، وهو الآن عقده منتهي سيرحل على أقرب طائرة غداً".
وأنهى رئيس الزمالك:"التجديد لجروس سيكلف الزمالك 12 مليون جنيه من أجل مباراة حرس الحدود بالإضافة إلى 12 مليون جنيه مكافآة الفوز بالدوري، من أين نأتي بهذه الأموال؟"
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: جروس فاشل وظالم.. وسأبلغ 3 لاعبين بالرحيل فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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