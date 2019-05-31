رئيس الزمالك: جروس فاشل وظالم.. وسأبلغ 3 لاعبين بالرحيل فوراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

هاجم رئيس نادي الزمالك المدرب السويسري لفريقه كريستيان جروس ووصفه بالفاشل بعد التعادل (1-1) مع فريق الإنتاج الحربي وفقدان نقطتين ثمينتين في سباق اللقب مع الأهلي.

وفي تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" قال رئيس النادي الأبيض:"جروس فاشل وظالم وكافر يهوى العناد، أين أيمن حفني الذي لم يشارك سوى 60 دقيقة طوال الموسم".

الزمالك رفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث قبل 4 مباريات من النهاية بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر من الأبيض.

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وأضاف رئيس الزمالك:"هناك ثلاثة لاعبين في فريقي لن أريد رؤيتهم مرة أخرى داخل نادي الزمالك، سأبلغهم في الصباح بالرحيل".

وتابع رئيس الأبيض:"أخبرت جروس أثناء حضوري في ملعب المباراة بأن يرحل، قلت له ارحل يا فاشل، وهو الآن عقده منتهي سيرحل على أقرب طائرة غداً".

وأنهى رئيس الزمالك:"التجديد لجروس سيكلف الزمالك 12 مليون جنيه من أجل مباراة حرس الحدود بالإضافة إلى 12 مليون جنيه مكافآة الفوز بالدوري، من أين نأتي بهذه الأموال؟"