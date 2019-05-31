تقرير.. هل تضمن مواجهة الزمالك للحرس تكافؤ الفرص؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تسبب تعادل حرس الحدود أمام بيراميدز في أزمة تتعلق بتكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة على الهبوط وخاصة الجونة بسبب المباريات المؤجلة للزمالك والتي ستقام بعد نهاية المسابقة بالكامل.

أصبح لكل من حرس الحدود والجونة 37 نقطة، وكل منهم مهدد بالهبوط إلى الدرجة الأدنى نتيجة وجود فارق 3 نقاط فقط مع بتروجيت صاحب المركز الـ16 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأدنى.

تشابك 5 أندية

تتأثر 5 أندية بنتائج بعضها البعض وهي حرس الحدود، الجونة، الاتحاد السكندري ووادي دجلة، وبتروجيت، ومبدأ تكافؤ الفرص وثبات الحوافز الرياضية يقتضي ضرورة إقامة المباريات في توقيت واحد.

وستكون الأزمة أن الزمالك طرف في مباراتين أمام الجونة وحرس الحدود معًا، ووفقًا لجدول الدوري تقام مباراة الحرس مع الزمالك في نفس توقيت مع الاتحاد السكندري وبتروجيت، ووادي دجلة لكن سيظل الجونة يشاهد الموقف ليواجه الأبيض فيما بعد.

إذا تساوت الأندية الخمسة معًا في جدول الترتيب فسيتم النظر إلى مواجهتهم جميعًا معًا وصاحب النتائج الأفضل يبقى في الدوري الممتاز، وهو نفس الأمر ينطبق على أي عدد من الأندية المتساوية في النقاط.

وبناء على ذلك فإن مرعاة مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار من يواجه الزمالك أولًا مستحيل أن يتحقق فقامت لجنة المسابقات باعتبار أن الجونة لا يمكن أن يهبط للدرجة الأدنى في المواجهات المباشرة مع جميع المنافسين على الهبوط.

موقف الأندية الخمسة في المواجهات المباشرة

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الاتحاد السكندري: 13 نقطة (+3 هدف)

الجونة: 13 نقطة (+1)

بتروجيت: 12 نقطة (+2)

حرس الحدود: 9 نقاط (+2)

وادي دجلة: 5 نقاط (-8)

وفقًا لهذه النتائج لا يمكن أن يهبط الجونة للدرجة الأدنى، حيث أنه يتفوق على بتروجيت وحرس الحدود ووادي دجلة، وتظل الأزمة هل سيكون لدي الجونة الدوافع المطلوبة لمواجهة الزمالك بجدية.

تكافؤ الفرص على المركز الرابع

المصري أيضًا من الأندية التي كان من الممكن أن تتضرر من مسألة تكافؤ الفرص حيث ينافس المقاولون العرب على المركز الرابع للدوري الممتاز، لولا وجود الدوافع لدى كل من بتروجيت للهروب من البقاء، والأهلي للمنافسة على اللقب حين يواجه كل منهما ذئاب الجبل.

ويحتاج المقاولون إلى 6 نقاط من أجل تجاوز المصري حين يواجد بتروجيت والأهلي في مباراتي الجولة 34 و33.