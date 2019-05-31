رسمياً.. الزمالك يرفض خوض مباراة حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أعلن رئيس نادي الزمالك رفض خوض مباراة الفريق المقبلة في الدوري أمام حرس الحدود المقرر إقامتها الاثنين المقبل في المكس بالإسكندرية.

وفي برنامج الزمالك الرسمي على قناة المحور قال رئيس الزمالك:"لن أخوض مباراة حرس الحدود، إلا إذا لعب الأهلي أمام المقاولون العرب أولاً".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في بيان رسمي تأجيل مباراتي الأهلي ضد المقاولون والزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية، وتأجيل مباريات الزمالك مع الإسماعيلي والجونة والأهلي إلى نفس الفترة اللاحقة.

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وأضاف رئيس الزمالك:"الأهلي ليس أفضل من الزمالك في شيء، لماذا يحصل على هذا الوقت الكبير من الراحة، بينما نلعب نحن بفريق منهك ضربه الإرهاق بعد الكونفدرالية".

ووجه رئيس القلعة البيضاء رسالة إلى اتحاد الكرة قائلاً:"هل الأمور تدار بقلة الأدب والتهديد؟ إذاً لن ألعب مباراة حرس الحدود لو انطبقت السماء على الأرض".

وأنهى رئيس الزمالك:"متى لعب الأهلي أخر مباراة له في بطولة الدوري؟، لكن على الرغم من الزمالك أقسم أننا سنحصد بطولة الدوري بفضل لاعبي الفريق الرجال".