خالد جلال مديرا فنيا لفريق نادي الزمالك

استقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تعيين خالد جلال مديرا فنيا للفريق الفترة المقبلة ومن المنتظر أن يعلن رئيس الزمالك خلال ساعات قليلة إنتهاء عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق مع القلعة البيضاء وتعيين خالد جلال بدلا منه وتعادل الزمالك مع الانتاج الحربي بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري

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