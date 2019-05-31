رئيس الزمالك: لن أخوض مباراة الحدود إلا بعد لعب الأهلي مباراة المقاولون

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تولي خالد جلال المسئولية الفنية للفريق بشكل رسمي بداية من مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري. يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري. وطالب في تصريحات تليفزيونية "طلبت من خالد جلال تشكيل الجهاز المعاون بالشكل الأنسب له وكل الجهاز المعاون مع جروس تم توجيه الشكر له". وأكمل "لن أخوض مباراة حرس الحدود إلا عندما يلعب الأهلي مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري".



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