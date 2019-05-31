الزمالك يلغي مكافأة التتويج بالكونفدرالية

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلغاء كافة المكافآت التي كان من المقرر صرفها للفريق عقب التتويج بالكونفدرالية الإفريقية، بالفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.
وقال مرتضى منصور خلال تصريحاته ببرنامج الزمالك اليوم: "جروس فاشل، وعندي وظالم، أيمن حفني ومدبولي لم يلمسا الكرة هذا الموسم، وأين محمد حسن؟".
أضاف: "هناك 3 لاعبين، سأبلغهم برحيلهم عن
واختتم: "كان من المفترض أن يتم صرف 8 مليون جنيه مكافأة للاعبين بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح، والتتويج بالكونفدرالية، ولكني قررت عدم صرف المكافآت بسبب التعادل مع الإنتاج".
[مصطفى جويلى]
مصطفى
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